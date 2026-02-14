Irã afirma que mísseis e defesa do país "nunca" estariam sobre a mesa de negociação - Heinz-Peter Bader

Publicado 14/02/2026 16:07

A Suíça anunciou, neste sábado (14), a retomada das conversas entre Estados Unidos e Irã em Genebra na próxima semana, sob mediação de Omã, em meio à pressão de Washington para que Teerã conclua um acordo destinado, entre outras coisas, a limitar seu programa nuclear.

“A Suíça está sempre pronta para oferecer os seus bons ofícios para facilitar o diálogo entre Estados Unidos e Irã”, disse à reportagem um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores suíço.

“Confirmo que o Sultanato de Omã acolherá na próxima semana, em Genebra, conversas entre Estados Unidos e Irã. A Suíça acolhe e apoia estas conversas”, acrescentou.