Irã afirma que mísseis e defesa do país "nunca" estariam sobre a mesa de negociação
Suíça confirma negociações entre EUA e Irã em Genebra na próxima semana
Conversas são destinadas para concluir acordo de limitação do programa nuclear de Teerã
Cinco países acusam Rússia de matar opositor Navalny com veneno de sapo
Ativista já havia sobrevivido a uma tentativa de assassinato na Sibéria, em 2020
Irã transfere Nobel da Paz Narges Mohammadi de prisão
Laureada foi levada para unidade em Zanjan sem aviso prévio à família
Mulher morre em ataque russo com drones na Ucrânia
Bombardeio atingiu edifício residencial em Odessa; autoridades também relataram vítima fatal e feridos na região de Zaporizhzhia Oblast
Brasileiro é acusado de matar ex-mulher a facadas em Nova York
Suspeito, de 57 anos, ficou ferido após o crime e foi indiciado por homicídio em segundo grau
Babá brasileira é condenada a 10 anos de prisão por envolvimento em assassinatos nos EUA
Brasileira conspirou com seu empregador, que se tornou seu amante, para matar a mulher dele e um outro homem
