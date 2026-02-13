Trump já havia tentado cortar mais de US$ 2,6 bilhões em financiamento para Harvard Joseph Prezioso / AFP
Governo Trump processa Harvard para obter informações sobre admissões
Departamento de Justiça investiga se a universidade inclui considerações de raça nos dados de novos estudantes
Macron alerta para interferência externa em eleições europeias e critica 'algoritmos chineses'
Segundo o presidente, preservar o 'DNA das nossas democracias' exige combinar regulação digital, coordenação entre países e firmeza diante de tentativas de ingerência externa
Polícia atira contra homem que empunhava faca no Arco do Triunfo em Paris
A Procuradoria Nacional Antiterrorista anunciou que assumiu o caso e abriu uma investigação
Donald Trump reafirma apoio à reeleição de Viktor Orbán na Hungria
Republicano repete integralmente mensagem anterior e reforça alinhamento político às vésperas do pleito no país europeu
Câmara dos Deputados da Argentina aprova acordo Mercosul-UE
Foram 203 votos a favor, 42 contra e quatro abstenções
Três esquiadores morrem em avalanche nos Alpes franceses
Investigação sobre o caso foi aberta
