Trump já havia tentado cortar mais de US$ 2,6 bilhões em financiamento para Harvard Joseph Prezioso / AFP

Publicado 13/02/2026 19:16

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos processou Harvard nesta sexta-feira (13), exigindo os dados de admissão de seus estudantes, no capítulo mais recente da longa batalha do governo Trump contra a universidade de elite.

"Harvard não revelou as informações de que precisamos para garantir que suas admissões estejam livres de discriminação", disse a secretária de Justiça, Pam Bondi.

Em uma decisão de 2023, a Suprema Corte proibiu a consideração da raça nos processos de admissão universitária, motivo pelo qual o Departamento de Justiça investiga se a universidade discrimina candidatos brancos.

O Departamento assegurou que a ação judicial "apenas busca obrigar Harvard a produzir documentos relacionados a qualquer consideração da raça nas admissões e não acusa Harvard de discriminação racial".

"Se Harvard deixou de discriminar, deveria compartilhar de bom grado as informações necessárias para demonstrá-lo", disse a vice-procuradora-geral, Harmeet Dhillon.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exigiu recentemente que Harvard pague 1 bilhão de dólares (R$5,23 bilhões) em indenização por supostamente não proteger de forma suficiente estudantes judeus durante os protestos pró-palestinos.

Dias depois, o Pentágono rompeu todos os vínculos acadêmicos com a universidade da Ivy League.

Trump já havia tentado cortar mais de US$ 2,6 bilhões (R$13,61 bilhões) em financiamento federal para Harvard e tomou medidas para bloquear a entrada de estudantes internacionais, que representam um quarto de seu corpo discente.

Em grande parte, essas medidas foram bloqueadas temporariamente pelos tribunais.