No texto, Trump reafirma 'apoio completo e total' a Orbán - AFP

No texto, Trump reafirma 'apoio completo e total' a OrbánAFP

Publicado 13/02/2026 14:46

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a declarar apoio explícito à reeleição do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, em publicação nesta sexta-feira na Truth Social. A mensagem é, na prática, a mesma divulgada por ele em 5 de fevereiro, repetindo integralmente o teor do endosso ao aliado europeu.

No texto, Trump reafirma seu "apoio completo e total" a Orbán e volta a enaltecer a condução do governo húngaro, além de destacar o fortalecimento das relações bilaterais durante seu governo. O republicano também menciona que já havia apoiado o premiê em 2022 e declara estar "honrado" em fazê-lo novamente.

A nova postagem não traz mudanças de conteúdo em relação à anterior e reforça o alinhamento político entre os dois líderes às vésperas das eleições na Hungria. Orbán, que governa o país desde 2010, busca a recondução ao cargo em meio a cenário eleitoral mais competitivo e maior atenção internacional sobre seu governo.