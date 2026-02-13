Campus foi fechado após um alerta sobre tiros em um apartamento do complexo residencialReprodução/ internet
Ataque a tiros deixa dois mortos em universidade dos EUA
Um pessoa ficou ferida
Babá brasileira é condenada a 10 anos de prisão por envolvimento em assassinatos nos EUA
Brasileira conspirou com seu empregador, que se tornou seu amante, para matar a mulher dele e um outro homem
Governo Trump processa Harvard para obter informações sobre admissões
Departamento de Justiça investiga se a universidade inclui considerações de raça nos dados de novos estudantes
Macron alerta para interferência externa em eleições europeias e critica 'algoritmos chineses'
Segundo o presidente, preservar o 'DNA das nossas democracias' exige combinar regulação digital, coordenação entre países e firmeza diante de tentativas de ingerência externa
Polícia atira contra homem que empunhava faca no Arco do Triunfo em Paris
A Procuradoria Nacional Antiterrorista anunciou que assumiu o caso e abriu uma investigação
Donald Trump reafirma apoio à reeleição de Viktor Orbán na Hungria
Republicano repete integralmente mensagem anterior e reforça alinhamento político às vésperas do pleito no país europeu
Câmara dos Deputados da Argentina aprova acordo Mercosul-UE
Foram 203 votos a favor, 42 contra e quatro abstenções
