O presidente da França, Emmanuel MacronAFP
Macron alerta para interferência externa em eleições europeias e critica 'algoritmos chineses'
Segundo o presidente, preservar o 'DNA das nossas democracias' exige combinar regulação digital, coordenação entre países e firmeza diante de tentativas de ingerência externa
Polícia atira contra homem que empunhava faca no Arco do Triunfo em Paris
A Procuradoria Nacional Antiterrorista anunciou que assumiu o caso e abriu uma investigação
Donald Trump reafirma apoio à reeleição de Viktor Orbán na Hungria
Republicano repete integralmente mensagem anterior e reforça alinhamento político às vésperas do pleito no país europeu
Câmara dos Deputados da Argentina aprova acordo Mercosul-UE
Foram 203 votos a favor, 42 contra e quatro abstenções
Três esquiadores morrem em avalanche nos Alpes franceses
Investigação sobre o caso foi aberta
Ataque a tiros no Canadá: vítimas da tragédia tinham entre 12 e 39 anos
Motivação do crime ainda está sendo investigada
