Polícia identifica jovem de 18 anos como autora de massacre no CanadáAFP
Além das identidades, as autoridades também compartilharam depoimentos de familiares para homenagear as vidas perdidas.
Inicialmente, as autoridades informaram que havia dez mortos, mas o número foi posteriormente corrigido para nove. Uma das vítimas contabilizadas como fatal estava, na verdade, entre duas estudantes encaminhadas em estado grave a um hospital.
Outros 25 alunos foram levados a um centro médico local para avaliação. Eles não apresentavam ferimentos, mas passaram por triagem devido ao estado em que foram encontrados, segundo a RCMP.
A motivação do crime e a relação entre as vítimas e a autora dos disparos ainda serão investigadas.
