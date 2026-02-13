Polícia identifica jovem de 18 anos como autora de massacre no Canadá - AFP

Publicado 13/02/2026 10:42





Além das identidades, as autoridades também compartilharam depoimentos de familiares para homenagear as vidas perdidas. A Real Polícia Montada do Canadá (RCMP, na sigla em inglês) divulgou na quinta-feira, 12, os nomes e as idades das vítimas do ataque a tiros ocorrido no início da semana na comunidade de Tumbler Ridge. As vítimas tinham entre 12 anos e 39 anos.Além das identidades, as autoridades também compartilharam depoimentos de familiares para homenagear as vidas perdidas.

"A RCMP está facilitando a divulgação desses materiais para apoiar o processo de luto e ajudar a comunidade a seguir em frente unida", informou a corporação em comunicado.



O ataque ocorreu na tarde de terça-feira, 10. Após matar a mãe e o irmão, a autora seguiu para a escola, onde os alunos haviam acabado de retornar para as aulas da tarde.



Inicialmente, as autoridades informaram que havia dez mortos, mas o número foi posteriormente corrigido para nove. Uma das vítimas contabilizadas como fatal estava, na verdade, entre duas estudantes encaminhadas em estado grave a um hospital.



Outros 25 alunos foram levados a um centro médico local para avaliação. Eles não apresentavam ferimentos, mas passaram por triagem devido ao estado em que foram encontrados, segundo a RCMP.



A motivação do crime e a relação entre as vítimas e a autora dos disparos ainda serão investigadas.