Polícia atira contra homem que empunhava faca no Arco do Triunfo em Paris - AFP

Publicado 13/02/2026 16:40 | Atualizado 13/02/2026 16:41

A polícia francesa atirou nesta sexta-feira (13) contra um homem que empunhava uma faca sob o Arco do Triunfo, depois que ele ameaçou gendarmes no famoso monumento parisiense, informou uma fonte policial à AFP.

O suspeito, que ameaçou os gendarmes presentes no local para a cerimônia de reacendimento da chama na tumba do soldado desconhecido, foi hospitalizado após receber vários disparos, acrescentou a fonte.

A Procuradoria Nacional Antiterrorista anunciou que assumiu o caso e abriu uma investigação.

O homem, morador de um subúrbio ao norte de Paris, estava no radar das autoridades, afirmou uma fonte próxima ao caso que pediu para manter o anonimato.

Segundo a gendarmaria, o agressor feriu levemente com a faca um dos oficiais que faziam parte da guarda de honra antes de outro gendarme abrir fogo contra ele.