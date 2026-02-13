Porta-aviões USS Gerald R. Ford AFP
EUA enviam segundo porta-aviões ao Oriente Médio, diz jornal
No início da semana, Trump havia ameaçado mandar nova embarcação caso um acordo não fosse alcançado com o Irã
EUA enviam segundo porta-aviões ao Oriente Médio, diz jornal
No início da semana, Trump havia ameaçado mandar nova embarcação caso um acordo não fosse alcançado com o Irã
Tiroteio deixa pelo menos dois mortos em universidade dos EUA
Um pessoa ficou ferida
Trump revoga principal conclusão científica que embasa luta contra mudanças climáticas nos EUA
A constatação, feita pela administração do ex-presidente Barack Obama é o alicerce legal de quase todas as regulamentações climáticas
Netanyahu afirma que Trump acredita que está criando condições para um 'bom acordo' com Irã
Primeiro-ministro israelense se diz cético em relação a qualquer diálogo com Teerã
Relações dos EUA com Venezuela sob gestão de Delcy Rodríguez são 'extraordinárias', diz Trump
Republicano afirmou que o 'petróleo está começando a fluir'
Ataques russos deixam dois mortos e 2,6 mil edifícios sem aquecimento na Ucrânia
Foram lançados 24 mísseis e 219 drones
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.