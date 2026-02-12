Trump prometeu ampliar o apoio à indústria do carvão nos Estados Unidos - AFP

Publicado 12/02/2026 20:38 | Atualizado 12/02/2026 20:49

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revogou nesta quinta-feira, 12, a principal conclusão científica que tem servido como base para ações de combate às mudanças climáticas no país.

"Essa determinação não tinha nenhum fundamento factual, nenhum mesmo, nem base legal", afirmou Trump ao anunciar a decisão na Casa Branca.

A norma revogada pela Agência de Proteção Ambiental rescinde uma declaração governamental de 2009, conhecida como a constatação de perigo, que determinou que o dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa ameaçam a saúde e o bem-estar público.

A constatação, feita pela administração do ex-presidente Barack Obama é o alicerce legal de quase todas as regulamentações climáticas sob o Clean Air Act para veículos motorizados, usinas de energia e outras fontes de poluição que estão aquecendo o planeta.

Em publicação no X, Obama afirmou que a revogação deixa os cidadãos americanos "menos seguros e menos saudáveis".

"Hoje, a administração Trump revogou a constatação de perigo: a decisão que servia de base para limites nas emissões de escapamento e regras para usinas de energia. Sem ela, estaremos menos seguros, menos saudáveis e menos capazes de combater a mudança climática - tudo para que a indústria de combustíveis fósseis possa ganhar ainda mais dinheiro", escreveu o ex-presidente em seu perfil.

Para Ann Carlson, professora de direito ambiental na Faculdade de Direito da UCLA, anular a decisão vai "causar mais caos" do que outras ações da administração Trump para reverter regras ambientais.

