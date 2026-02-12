Trump e Netanyahu se encontraram em Washington nesta quarta-feira (11)Saul Loeb/AFP
Netanyahu afirma que Trump acredita que está criando condições para um 'bom acordo' com Irã
Primeiro-ministro israelense se diz cético em relação a qualquer diálogo com Teerã
Relações dos EUA com Venezuela sob gestão de Delcy Rodríguez são 'extraordinárias', diz Trump
Republicano afirmou que o 'petróleo está começando a fluir'
Ataques russos deixam dois mortos e 2,6 mil edifícios sem aquecimento na Ucrânia
Foram lançados 24 mísseis e 219 drones
Adolescente toma arma de policial, ataca estudantes e mata diretor na Tailândia
Duas pessoas ficaram feridas
Rússia bloqueia WhatsApp por 'relutância' em cumprir lei
Críticos do governo e os defensores dos direitos humanos afirmam que as restrições são uma clara tentativa do Kremlin de aumentar o controle e a vigilância sobre o uso da internet
Polícia identifica jovem de 18 anos como autora de massacre no Canadá
A agressora também matou sua mãe e seu irmão em uma residência
