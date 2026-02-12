Trump e Netanyahu se encontraram em Washington nesta quarta-feira (11) - Saul Loeb/AFP

Publicado 12/02/2026 16:40

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quinta-feira (12) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acredita estar criando condições que podem levar a um "bom acordo" com o Irã, mas expressou seu ceticismo.

"O presidente acredita que os iranianos sabem com quem estão lidando. Ele acredita que as condições que está criando, combinadas com o fato de que certamente entendem que cometeram um erro da última vez ao não alcançar um acordo, podem criar as condições para definir um bom novo acordo", disse Netanyahu em um vídeo divulgado por seu gabinete após sua reunião com Trump na quarta-feira, em Washington.

"Não vou esconder de vocês que expressei um ceticismo geral em relação à qualidade de qualquer acordo com o Irã", continuou, e ressaltou que qualquer pacto também deve considerar os mísseis balísticos do Irã e seu apoio a grupos armados na região, como o movimento islamista palestino Hamas, os rebeldes Huthis no Iêmen e o Hezbollah no Líbano.

"Não se trata apenas da questão nuclear", afirmou antes de retornar a Tel Aviv.

Na reunião na Casa Branca, Trump insistiu que as conversas com o Irã devem continuar, descartando a posição mais dura defendida pelo primeiro-ministro israelense.

"Enquanto for possível (negociar), eu disse ao primeiro-ministro que essa será a minha preferência", afirmou o presidente americano.