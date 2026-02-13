Câmara dos Deputados da Argentina aprovou o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União EuropeiaAFP
Câmara dos Deputados da Argentina aprova acordo Mercosul-UE
Foram 203 votos a favor, 42 contra e quatro abstenções
Três esquiadores morrem em avalanche nos Alpes franceses
Investigação sobre o caso foi aberta
Ataque a tiros no Canadá: vítimas da tragédia tinham entre 12 e 39 anos
Motivação do crime ainda está sendo investigada
EUA enviam segundo porta-aviões ao Oriente Médio, diz jornal
No início da semana, Trump havia ameaçado mandar nova embarcação caso um acordo não fosse alcançado com o Irã
Trump revoga principal conclusão científica que embasa luta contra mudanças climáticas nos EUA
A constatação, feita pela administração do ex-presidente Barack Obama é o alicerce legal de quase todas as regulamentações climáticas
