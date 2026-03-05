Irã ataca petroleiro dos EUA no Golfo Pérsico - Arquivo/AFP

Publicado 05/03/2026 08:05

A Guarda Revolucionária, o exército de elite do Irã, anunciou nesta quinta-feira (5) que um míssil atingiu um petroleiro norte-americano no Golfo, no sexto dia de guerra.

O navio em questão "foi atingido por um míssil no norte do Golfo Pérsico" e "está em chamas", anunciou a Guarda Revolucionária em um comunicado lido na televisão estatal, sem revelar mais detalhes.

O incidente, que ainda não foi confirmado por fontes independentes, aconteceu no momento em que a Guarda afirma ter o "controle total" do Estreito de Ormuz, uma via crucial para o comércio mundial de petróleo.