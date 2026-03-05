Chega a 1.230 número de mortos no Irã - AFP
A agência oficial de notícias iraniana Irna afirmou nesta quinta-feira (5) que o número de mortos desde o início, no sábado, dos ataques dos Estados Unidos e de Israel chega a 1.230 pessoas.
O número anterior, publicado na quarta-feira, era de 1.045 mortos, entre civis e soldados.
“O número de mártires do ataque militar agressivo (...) chegou a 1.230 em 5 de março”, informou a agência Irna, citando um comunicado da Fundação de Mártires e Veteranos.
*Em atualização
