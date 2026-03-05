Trump enxerga que Zelensky está em uma posição fraca e "é impensável que ele seja o obstáculo" para o acordoAFP
Trump diz que Zelensky tem que fechar um 'acordo' e afirma que Putin está pronto
Presidente americano considera apoio à Ucrânia um desperdício
Trump diz que deve ‘participar’ da eleição do próximo líder do Irã
Presidente dos EUA afirma que filho de Khamenei como sucessor é 'inaceitável'
Número de mortes no Irã desde o início dos ataques dos EUA e de Israel passa de 1,2 mil
Dados foram divulgados pela agência Irna, citando um comunicado da Fundação de Mártires e Veteranos
Homem acusado nos EUA de planejar matar Trump diz ter sido pressionado pelo Irã
Investigação aponta que plano envolvia contratação de assassinos de aluguel
Morre António Lobo Antunes, escritor português, aos 83 anos
Ele é autor de quase 30 romances e de diversas coletâneas de artigos de imprensa
Irã afirma que atacou petroleiro dos EUA no Golfo Pérsico
Guerra entrou no sexto dia
