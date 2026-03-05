Trump enxerga que Zelensky está em uma posição fraca e "é impensável que ele seja o obstáculo" para o acordo - AFP

Publicado 05/03/2026 16:20

Donald Trump voltou a pressionar nesta quinta-feira (5) o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, para alcançar um "acordo" que ponha fim ao conflito na Ucrânia, já que seu par russo, Vladimir Putin, está "disposto" a fazê-lo, disse em uma entrevista ao veículo Politico.

"Zelensky deve se mover e chegar a um acordo (...) Acho que Putin está disposto a chegar a um acordo", disse o presidente dos Estados Unidos, que advertiu o líder ucraniano de que "não tem as cartas na mão".

Retomando expressões que usou durante uma tensa reunião na Casa Branca há um ano, quando repreendeu Zelensky publicamente, Trump sugeriu que o dirigente ucraniano está em uma posição fraca que o obriga a fazer concessões.

"É impensável que ele seja o obstáculo", afirmou. "Não tem as cartas. Agora ele tem ainda menos cartas."

Há muito tempo, o presidente americano considera que o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia é um desperdício, ao mesmo tempo em que manifesta admiração por Putin, a quem convidou para o Alasca em agosto.

Seus novos comentários sobre a Ucrânia coincidem com a guerra que lançou ao lado de Israel contra o Irã no sábado, na qual os Estados Unidos investiram milhões de dólares.

Desde sua chegada ao poder em janeiro de 2025, Trump prometeu pôr fim ao conflito na Ucrânia, embora reconheça agora que tem custado a alcançar esse objetivo.

Enquanto isso, a Rússia mantém seus ataques em território ucraniano.

Trump resiste a adotar medidas contundentes contra Putin, a quem considera o único líder capaz de negociar com ambas as partes.