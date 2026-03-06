Segundo a polícia, Gustavo Guimarães foi baleado após sacar uma arma - Facebook/Reprodução

Publicado 06/03/2026 15:47

Policiais de Powder Springs, nos Estados Unidos, mataram um brasileiro durante um atendimento relacionado a situação de saúde mental. Segundo as autoridades, a vítima foi baleada após ter sacado uma arma. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 6, pela CBS News.

Ainda de acordo com a rede de televisão norte-americana, os agentes atiraram várias vezes em Gustavo Guimarães, de 34 anos. Ele foi levado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O Departamento de Investigação da Geórgia (GBI na sigla em inglês) disse que os oficiais atenderam a uma solicitação para "prestar assistência em um incidente vinculado à saúde mental" e localizaram Guimarães, morador de Acworth. As circunstâncias da abordagem não foram divulgadas.

A ocorrência foi registrada por volta das 21h de terça-feira, 3, em um shopping center no quarteirão 3000 da New MacLand Road.

"Reconhecemos que situações envolvendo crises de saúde mental são incrivelmente difíceis para todos os envolvidos, e nossos pensamentos estão com a família e os entes queridos do indivíduo neste momento difícil", escreveu o Departamento de Polícia de Powder Springs no Facebook.

O GBI alegou ainda que irá investigar o caso. Após a conclusão, o processo será encaminhado ao Ministério Público do Condado de Cobb para análise. Segundo a CBS, é o 16º tiroteio envolvendo policiais na Geórgia este ano — sendo que oito foram fatais.