Segundo a polícia, Gustavo Guimarães foi baleado após sacar uma armaFacebook/Reprodução
Polícia dos EUA mata brasileiro com quatro tiros após família pedir atendimento de saúde mental
Autoridades de Powder Springs não divulgaram como ocorreu a abordagem dos agentes
Polícia dos EUA mata brasileiro com quatro tiros após família pedir atendimento de saúde mental
Autoridades de Powder Springs não divulgaram como ocorreu a abordagem dos agentes
Brasileira diz ter sofrido xenofobia em aeroporto na Alemanha: 'Volta para o seu lugar'
Humorista Fernanda Arantes relata ofensas de funcionária da Lufthansa em Berlim
Trump diz que apenas 'rendição incondicional' do Irã acabará com a guerra
Presidente dos EUA garantiu que 'não haverá acordo'
Ucrânia e Rússia trocam 600 prisioneiros de guerra
Segundo Moscou, Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos atuaram como mediadores
Israel anuncia mais ataques contra Teerã em 'nova fase' da guerra
Explosões e clarões iluminaram o céu noturno
Japão aprova primeiro tratamento mundial com células-tronco contra o Parkinson
Terapia inovadora usa células iPS reprogramadas e pode começar a ser oferecida a pacientes nos próximos meses
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.