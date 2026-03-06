Donald Trump, presidente dos Estados UnidosAFP
"Não haverá nenhum acordo com o Irã, exceto a RENDIÇÃO INCONDICIONAL!", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.
Trump afirmou que, após a rendição da República Islâmica, os Estados Unidos e seus aliados trabalhariam para trazer o Irã "de volta da beira da destruição, tornando-o economicamente maior, melhor e mais forte do que nunca".
O cenário dependeria do que ele chamou de "um Líder GRANDE E ACEITÁVEL".
Trump diz que apenas 'rendição incondicional' do Irã acabará com a guerra
Presidente dos EUA garantiu que 'não haverá acordo'
