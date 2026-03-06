Donald Trump, presidente dos Estados UnidosAFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (6) que não buscará nenhum acordo com o Irã, do qual só espera uma "rendição incondicional" para acabar com a guerra iniciada no sábado passado.

"Não haverá nenhum acordo com o Irã, exceto a RENDIÇÃO INCONDICIONAL!", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

Trump afirmou que, após a rendição da República Islâmica, os Estados Unidos e seus aliados trabalhariam para trazer o Irã "de volta da beira da destruição, tornando-o economicamente maior, melhor e mais forte do que nunca".

O cenário dependeria do que ele chamou de "um Líder GRANDE E ACEITÁVEL".
*Em atualização
 
 
