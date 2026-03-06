Coluna de fumaça sobe após ataque aéreo israelense no sul do LíbanoAFP
ONU declara guerra no Oriente Médio uma 'grande emergência humanitária'
Organização enfatiza a necessidade de uma resposta imediata
Israel anuncia mais ataques contra Teerã em 'nova fase' da guerra
Explosões e clarões iluminaram o céu noturno
Japão aprova primeiro tratamento mundial com células-tronco contra o Parkinson
Terapia inovadora usa células iPS reprogramadas e pode começar a ser oferecida a pacientes nos próximos meses
Departamento de Justiça publica novos documentos sobre Epstein com acusações contra Trump
Mulher afirmou ter sido agredida pelo presidente dos EUA
Câmara dos EUA vota proposta para limitar poderes de Trump na guerra contra o Irã
Se aprovada, o presidente dos Estados Unidos pode vetar a decisão
Preços do querosene de aviação disparam com efeito de represamento de fluxo no Estreito de Ormuz
Capacidade de refino no Oriente Médio está em risco
