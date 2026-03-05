Mísseis nas proximidades de Dubai causaram o cancelamento do voo da Air France - Air France/Divulgação

Publicado 05/03/2026 17:58

Mísseis nas proximidades de Dubai forçaram o cancelamento de um voo da Air France fretado para evacuar cidadãos franceses dos Emirados Árabes Unidos, informaram a companhia aérea e autoridades do governo Macron. O piloto teve de fazer um retorno em pleno voo por causa de disparos de mísseis.

"A situação é um sinal da instabilidade na região e da complexidade dos esforços de repatriação", disse Philippe Tabarot, ministro dos Transportes da França, em uma publicação no X.

A França ajudou cerca de 750 pessoas a deixar a região, e outras 5 mil tentam sair, afirmou o ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Noël Barrot, em entrevista à televisão francesa na quinta-feira, 5.