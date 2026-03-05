Mísseis nas proximidades de Dubai causaram o cancelamento do voo da Air FranceAir France/Divulgação
Voo da Air France para evacuação dos Emirados Árabes retorna em razão de disparos de mísseis
Ministro dos Transportes disse que região passa por instabilidade
Voo da Air France para evacuação dos Emirados Árabes retorna em razão de disparos de mísseis
Ministro dos Transportes disse que região passa por instabilidade
Trump diz que Zelensky tem que fechar um 'acordo' e afirma que Putin está pronto
Presidente americano considera apoio à Ucrânia um desperdício
Trump diz que deve ‘participar’ da eleição do próximo líder do Irã
Presidente dos EUA afirma que filho de Khamenei como sucessor é 'inaceitável'
Número de mortes no Irã desde o início dos ataques dos EUA e de Israel passa de 1,2 mil
Dados foram divulgados pela agência Irna, citando um comunicado da Fundação de Mártires e Veteranos
Homem acusado nos EUA de planejar matar Trump diz ter sido pressionado pelo Irã
Investigação aponta que plano envolvia contratação de assassinos de aluguel
Morre António Lobo Antunes, escritor português, aos 83 anos
Ele é autor de quase 30 romances e de diversas coletâneas de artigos de imprensa
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.