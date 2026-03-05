O querosene de aviação já está sendo vendido a US$ 147 por barril - Divulgação

Publicado 05/03/2026 18:33

Nova York - Os preços do querosene de aviação na Ásia estão disparando, à medida que temores de falta de oferta se espalham pelos mercados de energia após os ataques dos EUA ao Irã. Os valores de referência do combustível de aviação em Singapura — o principal polo asiático desse combustível — deram um salto acentuado nos últimos dias. Swaps de querosene de aviação em Singapura estão sendo negociados em torno de US$ 147 por barril, segundo dados da LSEG, uma mudança brusca em relação a níveis perto de US$ 90 no início do inverno (no Hemisfério Norte).

Ao mesmo tempo, o diferencial à vista da querosene de aviação em Singapura — o prêmio que cargueiros físicos cobram sobre os swaps — também disparou, sinal de que compradores estão correndo para garantir barris para entrega imediata.

O aperto não se limita à Ásia. Os preços do querosene de aviação nos EUA, no porto de Nova York, subiram de aproximadamente US$ 105 por barril em 27 de fevereiro para cerca de US$ 150 por barril nesta semana, de acordo com dados da OPIS.

Navios com petróleo bruto e derivados estão represados em regiões localizadas antes do Estreito de Ormuz, por onde passam normalmente um quinto do total de petróleo consumido globalmente A maior parte do petróleo preso é do tipo médio e ácido (medium-sour), que gera uma parcela maior de destilados como diesel e querosene de aviação. Se as refinarias substituírem isso por petróleo mais leve de outras regiões, produziriam mais gasolina e menos querosene de aviação, piorando a escassez de combustível para a aviação.

Os mercados de querosene de aviação também costumam ser os primeiros a reagir a interrupções de oferta, porque os estoques tendem a ser menores, já que o combustível exige armazenamento especializado. Mas, neste caso, uma combinação de outros fatores está ampliando o aperto.

Refinarias asiáticas que não conseguem receber carregamentos de petróleo bruto do Oriente Médio estão reduzindo o processamento ou antecipando paradas de manutenção, à medida que as entregas de petróleo se tornam incertas, segundo reportagem da Reuters.

A capacidade de refino no Oriente Médio também está em risco. Ataques com drones no início desta semana forçaram a refinaria Ras Tanura, da Arábia Saudita — que pode processar cerca de 550 mil barris por dia — a interromper parte das operações. Uma refinaria no Kuwait também foi danificada, embora autoridades locais tenham dito que ela continuou operando.