Se Trump vetar a proposta, o Congresso dos EUA poderá aprová-la caso atinja dois terços dos votos favoráveisAFP
Preços do querosene de aviação disparam com efeito de represamento de fluxo no Estreito de Ormuz
Capacidade de refino no Oriente Médio está em risco
Voo da Air France para evacuação dos Emirados Árabes retorna em razão de disparos de mísseis
Ministro dos Transportes disse que região passa por instabilidade
Trump diz que Zelensky tem que fechar um 'acordo' e afirma que Putin está pronto
Presidente americano considera apoio à Ucrânia um desperdício
Trump diz que deve ‘participar’ da eleição do próximo líder do Irã
Presidente dos EUA afirma que filho de Khamenei como sucessor é 'inaceitável'
Número de mortes no Irã desde o início dos ataques dos EUA e de Israel passa de 1,2 mil
Dados foram divulgados pela agência Irna, citando um comunicado da Fundação de Mártires e Veteranos
