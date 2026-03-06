trocas de prisioneiros e de corpos são o único resultado concreto de vários ciclos de negociações diretasAFP
Ucrânia e Rússia trocam 600 prisioneiros de guerra
Segundo Moscou, Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos atuaram como mediadores
Israel anuncia mais ataques contra Teerã em 'nova fase' da guerra
Explosões e clarões iluminaram o céu noturno
Japão aprova primeiro tratamento mundial com células-tronco contra o Parkinson
Terapia inovadora usa células iPS reprogramadas e pode começar a ser oferecida a pacientes nos próximos meses
Departamento de Justiça publica novos documentos sobre Epstein com acusações contra Trump
Mulher afirmou ter sido agredida pelo presidente dos EUA
ONU declara guerra no Oriente Médio uma 'grande emergência humanitária'
Organização enfatiza a necessidade de uma resposta imediata
Câmara dos EUA vota proposta para limitar poderes de Trump na guerra contra o Irã
Se aprovada, o presidente dos Estados Unidos pode vetar a decisão
