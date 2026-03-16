Porta-voz da diplomacia chinês não comentou as recentes pressões de Trump para que ajude a reabrir o Estreito de OrmuzDivulgação
China e EUA mantêm comunicação sobre viagem de Trump, afirma Pequim
Governo norte-americano informou que Trump visitaria Xi Jinping de 31 de março a 2 de abril
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Papa pede cessar-fogo no Oriente Médio e critica uso da religião para justificar guerras
Durante oração do Angelus, pontífice afirma que violência não trará justiça nem paz e demonstra preocupação com situação no Líbano
Chanceler do Irã 'não vê nenhuma razão' para negociar com os EUA
Não há 'nenhuma experiência positiva' em conversas com americanos, disse Abbas Araghchi
Bloqueio do Estreito de Ormuz é 'mal-estar passageiro', diz secretário de Energia dos EUA
Chris Wright considera que a guerra contra o Irã terminará 'nas próximas semanas'
Terremoto de magnitude 5,3 atinge países da América Central
El Salvador, Honduras e Nicarágua foram afetados
Trump diz que ainda não há condições para acordo com Irã
Pentágono afirma que mais de 15 mil alvos foram atingidos no país
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