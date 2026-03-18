'Surpresas significativas são esperadas ao longo deste dia', anunciou ministro da Defesa israelense Israel KatzAFP
Israel anuncia que matou ministro da Inteligência do Irã
Ação aconteceu um dia após morte de alto funcionário de segurança iraniano
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Irã enterra Larijani e promete vingar morte do chefe de Segurança
Regime afirmou que ninguém escapará das consequências da guerra que trava contra Israel e EUA
Vídeo: Mulher toma susto com robô e vai parar no hospital
Governo chinês incentiva empresas do país a desenvolver máquinas humanoides
ONU: 4,9 milhões de crianças até 5 anos foram a óbito em 2024 no mundo
Redução da mortalidade infantil desacelerou na última década
Irã confirma a morte de Ali Larijani, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional
Ataque israelense também matou o general Gholam Reza Soleimani, chefe da força Basij da Guarda Revolucionária
Nasa confirma data para primeira missão tripulada à Lua em 50 anos
Missão espacial é prevista para durar aproximadamente 10 dias
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