Texto foi aprovado pelas comissões do Parlamento Europeu relativas às liberdades civis e ao mercado internoAFP
Deputados do Parlamento Europeu querem proibir que IAs gerem imagens sexuais falsas
Iniciativa surge meses depois de funcionalidade no Grok permitir a criação de fotos simulando nudez
Deputados do Parlamento Europeu querem proibir que IAs gerem imagens sexuais falsas
Iniciativa surge meses depois de funcionalidade no Grok permitir a criação de fotos simulando nudez
Desinformação ameaça confiança nas vacinas, adverte OMS
Imunizantes salvaram 154 milhões de vidas nos últimos 50 anos
Trump ameaça deixar que aliados resolvam bloqueio do Estreito de Ormuz 'sozinhos'
Presidente americano afirma que país 'não precisa' utilizar a passagem
Promotoria na Noruega pede sete anos de prisão para filho de princesa julgado por estupros
Marius Borg Høiby, que não é membro oficial da família real, teria agredido e abusado sexualmente quatro mulheres
Israel anuncia que matou ministro da Inteligência do Irã
Ação aconteceu um dia após morte de alto funcionário de segurança iraniano
Irã enterra Larijani e promete vingar morte do chefe de Segurança
Regime afirmou que ninguém escapará das consequências da guerra que trava contra Israel e EUA
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.