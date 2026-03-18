Anteriormente, aliados europeus e asiáticos recusaram pedidos de Trump por equipamentos para liberar o estreitoAFP
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