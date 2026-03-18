Anteriormente, aliados europeus e asiáticos recusaram pedidos de Trump por equipamentos para liberar o estreito - AFP

Anteriormente, aliados europeus e asiáticos recusaram pedidos de Trump por equipamentos para liberar o estreitoAFP

Publicado 18/03/2026 11:17

O presidente Donald Trump sugeriu nesta quarta-feira (18) que poderia deixar os aliados dos Estados Unidos garantirem por conta própria a livre passagem pelo Estreito de Ormuz.

Em uma mensagem em sua plataforma Truth Social, Trump afirmou que seu país não precisa do estreito, vital para o transporte mundial de petróleo, e, portanto, poderia "deixar que os países que o utilizam" encontrem uma solução.

Os aliados tradicionais europeus e asiáticos recusaram os repetidos pedidos de Trump por navios caça-minas e outros equipamentos para liberar o estreito, que o Irã bloqueou em resposta aos ataques americanos e israelenses.

Trump respondeu à crise de Ormuz com declarações contraditórias, por um lado exigindo que os aliados contribuam, mas, por outro, afirmando que Washington "não precisa de ajuda".

Esta última declaração na Truth Social sugere que os Estados Unidos podem abandonar a situação por completo, deixando que outros países lidem com as consequências.

"Eu me pergunto o que aconteceria se 'acabássemos' com o que resta do Estado terrorista iraniano e deixássemos os países que o utilizam — e não nós — responsáveis pelo chamado 'Estreito'. Isso despertaria alguns de nossos 'aliados' indiferentes", escreveu.

O Irã tenta usar seu controle sobre a passagem marítima como forma de pressionar os Estados Unidos e Israel contra ataques que dizimaram sua Marinha, atingiram milhares de alvos em todo o país e mataram seus principais líderes.

Embora apenas algumas embarcações comerciais tenham sido atingidas por fogo iraniano, a ameaça foi suficiente para paralisar a navegação, fazendo com que os preços mundiais do petróleo disparassem.

As Forças Armadas dos Estados Unidos anunciaram na noite de terça-feira que utilizam bombas antibunker de grande porte para atingir bases iranianas de mísseis perto da costa do Estreito de Ormuz.