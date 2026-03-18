Previsão é que os porta-aviões anunciados por Macron entrem em serviço em 2038 - Manon Cruz/AFP

Previsão é que os porta-aviões anunciados por Macron entrem em serviço em 2038Manon Cruz/AFP

Publicado 18/03/2026 14:06

O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou nesta quarta-feira (18) que o próximo porta-aviões do seu exército, que será o maior navio de guerra da Europa, se chamará “La France Libre” (“A França Livre”).

Este navio substituirá o único porta-aviões da França, o Charles de Gaulle, e seu nome faz referência ao movimento de resistência pelo general contra a ocupação nazista da França durante a Segunda Guerra Mundial.

A previsão é que os porta-aviões entrem em serviço em 2038.

"Eu queria que nossos futuros porta-aviões seguissem os passos do general de Gaulle. Sua vida, seu destino", disse Macron em um estaleiro na cidade de Indret, no oeste da França.