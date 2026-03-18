Masoud Pezeshkian classificou a morte de ministro como 'assassinato covarde' - AFP

Masoud Pezeshkian classificou a morte de ministro como 'assassinato covarde'AFP

Publicado 18/03/2026 12:28

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, confirmou nesta quarta-feira (18) a morte do ministro da Inteligência, Esmail Khatib, durante a guerra contra Israel e os Estados Unidos, e condenou o "assassinato covarde" do oficial, o terceiro membro de alto escalão da república islâmica morto em poucas horas.

Pezeshkian não revelou quem lançou o ataque, mas Israel anunciou mais cedo que Khatib havia sido "eliminado", o mais recente de uma série de altos funcionários iranianos mortos desde o início da guerra, em 28 de fevereiro, quando o ex-líder supremo Ali Khamenei foi morto em um ataque israelense-americano que desencadeou o conflito.

O ministro da Defesa, Aziz Nasirzadeh, também foi morto, assim como, nesta semana, o chefe do Conselho Supremo de Segurança, Ali Larijani, e Gholamerza Soleimani, líder da força paramilitar Basij.

"O assassinato covarde dos meus queridos colegas Esmail Khatib, Ali Larijani e Aziz Nasirzadeh, juntamente com alguns de seus familiares e a equipe que os acompanhava, nos mergulhou no luto", declarou o presidente.