Partido democrata parabenizou Emily Gregory por 'virar a cadeira da residência de Trump' - X (antigo Twitter)/Reprodução

Partido democrata parabenizou Emily Gregory por 'virar a cadeira da residência de Trump'X (antigo Twitter)/Reprodução

Publicado 25/03/2026 07:26

A oposição democrata venceu a eleição desta terça-feira (24) no distrito onde fica a residência do presidente Donald Trump na Flórida, segundo projeções da imprensa americana.

A eleição especial para a Câmara dos Representantes do estado da Flórida foi vencida pela democrata Emily Gregory, que derrotou o republicano Jon Maples, candidato apoiado por Trump, informaram a CNN e o jornal The New York Times, entre outros.

As eleições locais no Distrito 87 da Flórida ganharam uma dimensão simbólica por incluírem a luxuosa propriedade Mar-a-Lago, de Trump, onde o presidente passa a maioria de seus fins de semana, no condado de Palm Beach.

Nas eleições de 2024, o candidato republicano Mike Caruso venceu a disputa pela cadeira legislativa do distrito com 19 pontos de vantagem.

Caruso renunciou à cadeira em agosto, quando foi nomeado para o tribunal de Palm Beach pelo governador republicano Ron DeSantis.

O Partido Democrata da Flórida escreveu na rede social X: "Parabéns a Emily Gregory por sua eleição para representar o distrito 87 da Câmara de Representantes!".

"Os democratas acabam de virar a cadeira da residência de Trump, Mar-a-Lago!", acrescentou o partido.

A vitória de Gregory é mais uma de uma série de triunfos democratas nos últimos meses contra republicanos ao longo dos Estados Unidos.

Em janeiro, um candidato democrata venceu uma cadeira no Senado estadual do Texas – reduto tradicional do Partido Republicano – e analistas destacam uma evidência de um desencanto dos eleitores com o partido do presidente Trump.