Irã quer o encerramento dos ataques norte-americanos e israelenses ao seu território - Reuters

Irã quer o encerramento dos ataques norte-americanos e israelenses ao seu territórioReuters

Publicado 25/03/2026 12:49

O Irã, por meio de sua televisão estatal, por meio de um oficial não identificado, afirmou nesta quarta-feira (25), que o rejeitará o último plano de paz de 15 pontos proposto pelos Estados Unidos para pôr fim a quase um mês de guerra.

O país respondeu negativamente à proposta americana", afirmou a Press TV, a chamando de 'ultrajante' por omitir questões centrais: a cessação de hostilidades, reparações financeiras e mecanismos de paz. Além disso, o país reafirmou que qualquer acordo deve respeitar sua soberania sobre o Estreito de Ormuz e encerrar definitivamente o confronto

"A guerra terminará quando o Irã decidir terminá-la, e não quando Trump decidir", acrescentou, transmitindo as declarações do representante iraniano.

O que se sabe sobre o plano de paz?

Os Estados Unidos enviaram ao Irã um plano de 15 pontos para encerrar a guerra entre os dois países e Israel. As informações são do jornal estadunidense The New York Times;

Com a possível mediação do Paquistão, uma nova proposta foi apresentada ao Irã. O texto menciona pontos críticos como o desenvolvimento de mísseis balísticos e o programa nuclear iraniano;



Israel não se manifestou sobre a participação e/ou concordância com os pontos do documento.

Segundo o portal de notícias R7, a emissora israelense Canal 12, por sua vez, afirma que teve acesso à proposta, que traria um cessar-fogo de 30 dias para negociações.

