Irã quer o encerramento dos ataques norte-americanos e israelenses ao seu territórioReuters
Irã rejeita proposta de paz dos EUA e diz que 'Trump não irá decidir quando a guerra terminará'
A notícia foi dada ao vivo pela televisão estatal do país
Unesco: 273 milhões de crianças estão fora da escola em todo o mundo
Número de excluídos da educação aumentou pelo 7º ano consecutivo
Trump 'desencadeará o inferno' se Irã não aceitar negociar um fim para a guerra
Casa Branca afirma que diálogos continuam apesar da rejeição de Teerã
EUA considera Instagram e YouTube responsáveis em julgamento sobre vício em redes
Empresas deverão pagar multa de 3 milhões de dólares por danos causados aos usuários
Irã ameaça 'resposta implacável' a país da região sob ameaça de ocupação de ilha
Anúncio ocorre enquanto Trump afirma estar negociando um 'cessar-fogo' com Teerã
ONU declara tráfico de escravizados africanos 'o crime mais grave contra a humanidade'
Debate aconteceu em Nova York
Reino Unido sediará negociações internacionais pela liberação do Estreito de Ormuz
Passagem marítima mais crucial do mundo para a energia, que conecta o Golfo Pérsico ao Oceano Índico, está fechada há 23 dias
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