Assembleia aprovou um marco histórico no processo de reparação dos escravizadosONU/Eskinder Debebe.
ONU declara tráfico de escravizados africanos 'o crime mais grave contra a humanidade'
Debate aconteceu em Nova York
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Passagem marítima mais crucial do mundo para a energia, que conecta o Golfo Pérsico ao Oceano Índico, está fechada há 23 dias
ONU pede que Líbano não se torne a próxima Gaza
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O voo de teste será a primeira missão da Nasa com tripulação a bordo do foguete SLS e da espaçonave Orion
Irã rejeita proposta de paz dos EUA e diz que 'Trump não irá decidir quando a guerra terminará'
A notícia foi dada ao vivo pela televisão estatal do país
Presidente interina da Venezuela destitui embaixador de Maduro na ONU
Samuel Moncada atuava como representante permanente do país na ONU desde 2017
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