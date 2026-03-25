Assembleia aprovou um marco histórico no processo de reparação dos escravizados - ONU/Eskinder Debebe.

Assembleia aprovou um marco histórico no processo de reparação dos escravizadosONU/Eskinder Debebe.

Publicado 25/03/2026 14:59 | Atualizado 25/03/2026 15:03

A Assembleia Geral da ONU debate nesta quarta-feira (25), em Nova York, uma solução que visa reconhecer a escravatura como o mais grave crime contra a humanidade.

Apresentada pelo Gana em nome da União Africana, a iniciativa é vista pelo governo de Acra como o primeiro passo para obter pedidos formais de desculpa e de uma ''verdadeira justiça".

A resolução foi adotada sob aplausos com 123 votos a favor e três contra (Estados Unidos, Israel, Argentina) e 52 abstenções (entre elas o Reino Unido e os Estados-membros da União Europeia).

O projecto de resolução, condenando "a mais desumana e persistente injustiça cometida contra a humanidade", declara "o tráfico de africanos escravizados e a escravização racializada dos africanos" como "os mais graves crimes contra a Humanidade".

O texto também destaca o tamanho do fenômeno, a sua duração, violência, o seu carácter sistémico e as suas consequências ainda visíveis nos dias de hoje.