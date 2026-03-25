A tripulação do Artemis 2 em um simulador Orion no Johnson Space Center da Nasa - Nasa

A tripulação do Artemis 2 em um simulador Orion no Johnson Space Center da NasaNasa

Publicado 25/03/2026 13:18

A National Aeronautics and Space Administration (Nasa) e a Agência Espacial Canadense (CSA) preparam o lançamento da Artemis 2, a primeira missão tripulada à Lua em mais de 50 anos. Ela está prevista para levar quatro astronautas a bordo da cápsula Orion, e do foguete SLS (Space Launch System). A missão realizará um sobrevoo lunar para testar sistemas de suporte à vida e manobras de trajetória, servindo como o passo decisivo antes do retorno definitivo de seres humanos à superfície do satélite.

Os americanos Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch embarcarão com seu colega canadense Jeremy Hansen em 1º de abril para uma jornada de aproximadamente 10 dias que consistirá em orbitar a Lua, sem pousar. A tripulação inclui a primeira mulher, a primeira pessoa negra e o primeiro não americano a participar de uma missão desse tipo — uma mudança significativa em relação à era Apollo.

Reid Wiseman

Aos 50 anos, Reid Wiseman será o comandante da missão. Nascido em Baltimore, nos EUA, ingressou na Nasa em 2009, após uma longa carreira na Marinha.



Para Wiseman, a missão realiza um sonho que ele antes considerava impossível. Em 2014, realizou uma missão de 165 dias na Estação Espacial Internacional e, em sua volta, comandou o escritório de astronautas da Nasa.



Após a morte de sua esposa por câncer em 2020, criou suas duas filhas, agora adolescentes, sozinho. Ele explicou abertamente a elas os riscos inerentes à sua profissão e à jornada que está prestes a empreender.



"Eu disse a elas: 'Aqui está meu testamento, aqui estão os documentos... E se algo me acontecer, é isso que acontecerá com vocês'", disse. "Faz parte da vida".

Victor Glover

Victor Glover, de 49 anos, pilotará a espaçonave Orion. Veterano da Marinha e pai de quatro filhas, foi selecionado pela Nasa em 2013.



Seu interesse pelo espaço começou depois de assistir ao lançamento de um ônibus espacial da Nasa na televisão.



"Pensei: 'Eu realmente quero pilotar um desses'.", conta Victor.

Em 2020, ele se tornou o primeiro americano negro a participar de uma missão de longa duração à Estação Espacial Internacional.



Com a Artemis II, será o primeiro homem negro e a primeira pessoa não branca a viajar para a Lua, um marco que ele atribui ao caminho construído por pioneiros como Guion Bluford, o primeiro americano negro no espaço.

Christina Koch

Christina Koch tem de 47 anos e será a primeira mulher em uma missão lunar. Engenheira pela Universidade Estadual da Carolina do Norte (UECN) e exploradora experiente, ela trabalhou em ambientes extremos como a Antártida.



Desde jovem, sonhava em ser astronauta e cresceu assistindo às imagens do programa Apollo, que ocorreu de 1961 e 1972.



Selecionada também em 2013, ela possui o recorde de voo espacial mais longo realizado por uma mulher, com 328 dias, e participou da primeira caminhada espacial totalmente feminina, ao lado de Jessica Meir, fisiologista e astronauta norte-americana.



"Sempre digo às pessoas: façam o que as assusta", diz ela sobre seu lema pessoal. "E isso significa que preciso seguir meu próprio conselho", expõe Christina.

Jeremy Hansen

O canadense Jeremy Hansen, de 50 anos, completa a tripulação e será o primeiro não americano a orbitar a Lua.



Ex-piloto de caça da Força Aérea Real Canadense, ele ingressou na Agência Espacial Canadense em 2009. Trabalhou como contato com a Estação Espacial Internacional e como instrutor para novas gerações de astronautas.



Ele conta que, quando criança, viu uma foto de Neil Armstrong na Lua, um momento que despertou sua paixão pela exploração espacial.



A missão Artemis II será sua primeira viagem além da órbita da Terra.