A tripulação do Artemis 2 em um simulador Orion no Johnson Space Center da NasaNasa
Para Wiseman, a missão realiza um sonho que ele antes considerava impossível. Em 2014, realizou uma missão de 165 dias na Estação Espacial Internacional e, em sua volta, comandou o escritório de astronautas da Nasa.
Após a morte de sua esposa por câncer em 2020, criou suas duas filhas, agora adolescentes, sozinho. Ele explicou abertamente a elas os riscos inerentes à sua profissão e à jornada que está prestes a empreender.
"Eu disse a elas: 'Aqui está meu testamento, aqui estão os documentos... E se algo me acontecer, é isso que acontecerá com vocês'", disse. "Faz parte da vida".
Seu interesse pelo espaço começou depois de assistir ao lançamento de um ônibus espacial da Nasa na televisão.
"Pensei: 'Eu realmente quero pilotar um desses'.", conta Victor.
Com a Artemis II, será o primeiro homem negro e a primeira pessoa não branca a viajar para a Lua, um marco que ele atribui ao caminho construído por pioneiros como Guion Bluford, o primeiro americano negro no espaço.
Desde jovem, sonhava em ser astronauta e cresceu assistindo às imagens do programa Apollo, que ocorreu de 1961 e 1972.
Selecionada também em 2013, ela possui o recorde de voo espacial mais longo realizado por uma mulher, com 328 dias, e participou da primeira caminhada espacial totalmente feminina, ao lado de Jessica Meir, fisiologista e astronauta norte-americana.
"Sempre digo às pessoas: façam o que as assusta", diz ela sobre seu lema pessoal. "E isso significa que preciso seguir meu próprio conselho", expõe Christina.
Ex-piloto de caça da Força Aérea Real Canadense, ele ingressou na Agência Espacial Canadense em 2009. Trabalhou como contato com a Estação Espacial Internacional e como instrutor para novas gerações de astronautas.
Ele conta que, quando criança, viu uma foto de Neil Armstrong na Lua, um momento que despertou sua paixão pela exploração espacial.
A missão Artemis II será sua primeira viagem além da órbita da Terra.
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