Porta-aviões norte-americano USS Abraham Lincoln - Mass Communication Specialist 3rd Class Clint Davis / Reprodução

Porta-aviões norte-americano USS Abraham LincolnMass Communication Specialist 3rd Class Clint Davis / Reprodução

Publicado 25/03/2026 09:44

A Marinha iraniana afirmou, nesta quarta-feira (25), que disparou mísseis de cruzeiro contra o porta-aviões norte-americano Abraham Lincoln. Além disso, advertiu que podem executar novos ataques parecidos.



Um comunicado militar afirma que o bombardeio obrigou o porta-aviões, enviado à região do Golfo, a "modificar sua posição".



O comandante da Marinha iraniana, almirante Shahram Irani, afirmou que os movimentos do porta-aviões "são vigiados de forma permanente (...) e quando esta frota hostil entrar no raio de alcance de nossos sistemas de mísseis, será alvo de ataques contundentes".

Histórico da guerra

O conflito Irã x EUA tem um longo passado, mas se intensificou no dia 28 de fevereiro de 2026 quando forças americanas e israelenses lançaram ataques coordenados contra espaços de inteligência iranianas. A operação foi relatada por bombardeios aéreos e marítimos contra locais na capital Teerã, Isfahan, Qom, Karaj e Kermanshah, visando o alto escalão do regime.

Após o início dos bombardeios, as Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmaram que o Irã realizou ataques de revide contra o território israelense. Instalações da Marinha dos EUA no Bahrein, país no Oriente Médio, também foram alvo de investidas, segundo o governo local, e explosões foram registradas em Doha, no Catar.