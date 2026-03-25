Fumaça sobe após bombardeio israelense na vila de Qlaileh, no sul do LíbanoAFP
ONU pede que Líbano não se torne a próxima Gaza
Guterres pediu que o Hezbollah cesse os ataques contra Israel
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O voo de teste será a primeira missão da Nasa com tripulação a bordo do foguete SLS e da espaçonave Orion
Irã rejeita proposta de paz dos EUA e diz que 'Trump não irá decidir quando a guerra terminará'
A notícia foi dada ao vivo pela televisão estatal do país
Presidente interina da Venezuela destitui embaixador de Maduro na ONU
Samuel Moncada atuava como representante permanente do país na ONU desde 2017
Promotoria francesa pede pena máxima para chileno que matou ex-namorada
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O Comunicado detalha que podem acontecer novos ataques semelhantes
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