Prédio de maternidade danificado por um ataque aéreo russo - AFP

Prédio de maternidade danificado por um ataque aéreo russoAFP

Publicado 28/03/2026 10:39

A Rússia lançou 273 drones contra a Ucrânia durante a madrugada deste sábado, 28, resultando na morte de pelo menos cinco pessoas, informaram autoridades ucranianas. Segundo a força aérea da Ucrânia, 252 mísseis foram derrubados ou bloqueados eletronicamente.

De acordo com publicações do chefe de Odessa, região atingida, Serhii Lysak, no Telegram, o ataque danificou uma maternidade e casas particulares na cidade portuária do Mar Negro. "Não houve propósito militar e que a infraestrutura portuária e comercial também foi atingida", disse o presidente Volodymyr Zelensky em publicação no X.

Em Kryvyi Rih, cidade natal de Zelensky, dois homens morreram e outros dois ficaram feridos na manhã deste sábado após um drone russo atingir uma instalação industrial, informou o chefe regional Oleksandr Gandzha via Telegram.

Hoje, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, realizou uma visita não anunciada aos Emirados Árabes Unidos, enquanto Kiev busca utilizar sua experiência com drones para auxiliar estados árabes a conter ataques do Irã.

Em publicação no X, Zelensky e a mídia estatal dos Emirados informaram sobre uma reunião entre o presidente ucraniano e seu homólogo emirático, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, para discutir a segurança regional diante da guerra com o Irã.

Na semana passada, Zelenskyy revelou que Kiev está auxiliando cinco países no Oriente Médio e na região do Golfo - Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar, Kuwait e Jordânia - a combater ataques de drones de Teerã em seus territórios. Zelensky comentou no X que eles discutiram a situação de segurança nos Emirados, os ataques iranianos e o bloqueio do Estreito de Hormuz, que afeta o mercado global de petróleo.