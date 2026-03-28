Primeiro registro de covid-19 no Brasil aconteceu em 26 de fevereiro de 2020Pixabay
Nova variante da Covid-19 se espalha por mais de 20 países; veja o que a ciência já sabe
Linhagem BA.3.2 apresenta mutações que dificultam ação de anticorpos, mas não há indícios de aumento na gravidade da doença
Nova variante da Covid-19 se espalha por mais de 20 países; veja o que a ciência já sabe
Linhagem BA.3.2 apresenta mutações que dificultam ação de anticorpos, mas não há indícios de aumento na gravidade da doença
Diversas cidades dos EUA realizam manifestações anti-Trump
Mais de 3,2 mil eventos foram programados para este sábado (28), segundo os organizadores
Ataques de Israel no Líbano matam jornalistas e profissionais de saúde
Número de feridos desde o início do conflito contra o Hezbollah ultrapassou 3,4 mil pessoas
Terceira Guerra Mundial: há risco real com a escalada do conflito no Oriente Médio?
Ações na região reacendem temores de um conflito global de grandes proporções
"Tia dos doces" é condenada a 60 anos de cadeia por vendê-los com drogas
Mulher de 32 anos comercializava fentanil e maconha em guloseimas infantis; operação envolvia o marido, que comandava o esquema de dentro da prisão
Polícia impede atentado em banco e prende homem com explosivo em Paris
França mantém alto nível de alerta desde início da guerra no Oriente Médio
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.