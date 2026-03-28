Primeiro registro de covid-19 no Brasil aconteceu em 26 de fevereiro de 2020 - Pixabay

Primeiro registro de covid-19 no Brasil aconteceu em 26 de fevereiro de 2020Pixabay

Publicado 28/03/2026 19:47

Uma nova variante do coronavírus tem avançado globalmente e já foi identificada em pelo menos 23 países, segundo autoridades de saúde. A linhagem, chamada BA.3.2, passou a chamar atenção por apresentar maior capacidade de escapar da resposta imunológica do organismo.

Apesar disso, especialistas destacam que não há, até o momento, evidências de que essa versão do vírus provoque quadros mais graves da doença ou aumente o número de internações e mortes.

Origem e avanço da variante

A BA.3.2 foi detectada inicialmente na África do Sul, ainda em 2024. Depois de um período com poucos registros, a circulação voltou a crescer a partir do segundo semestre de 2025, especialmente em países europeus.

Com o aumento dos casos, a variante se espalhou para diferentes regiões do mundo, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, China e Austrália. Até agora, não há confirmação desta cepa no Brasil.

Motivo de preocupação

O principal ponto de atenção é o chamado “escape imunológico”. Na prática, isso significa que o vírus apresenta mutações — especialmente na proteína spike — que dificultam o reconhecimento pelos anticorpos gerados por vacinas ou infecções anteriores.

A BA.3.2 possui dezenas de alterações nessa estrutura, o que ajuda a explicar essa maior capacidade de driblar a imunidade.

Mesmo com esse perfil, a Organização Mundial da Saúde afirma que os dados disponíveis não indicam aumento da gravidade clínica. Também não há sinais de que a variante esteja associada a crescimento expressivo de hospitalizações ou mortes.

Além disso, ainda não está claro se a BA.3.2 conseguirá se tornar dominante em relação a outras linhagens já em circulação.

Diante do cenário, especialistas reforçam que a imunização continua sendo a principal estratégia de proteção. Mesmo com mutações, as vacinas ainda ajudam a prevenir formas graves da doença.

No Brasil, a vacinação contra a Covid-19 segue integrada ao calendário de grupos prioritários, como idosos, gestantes e crianças, com doses de reforço recomendadas em intervalos específicos.

Embora o avanço da variante exija atenção, o cenário atual é considerado controlado. O foco das autoridades de saúde permanece no monitoramento contínuo e na análise de novos dados sobre transmissão e impacto clínico.