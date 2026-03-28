Israel intensificou ofensivas contra estruturas ligadas ao Hezbollah no LíbanoAFP
Ataques de Israel no Líbano matam jornalistas e profissionais de saúde
Número de feridos desde o início do conflito contra o Hezbollah ultrapassou 3,4 mil pessoas
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