Atriz pornô Tiffany Wisconsin gastou mais de R$ 600 mil em cirurgias plásticasDivulgação
Por três anos, a atriz se submeteu a uma série de procedimentos, como aumento dos seios, lipoaspiração no abdômen e coxas, cirurgia nas pálpebras e remodelação das costelas — técnica que afina a cintura ao reposicionar os ossos.
A recuperação foi considerada uma das etapas mais difíceis. Após a cirurgia nas costelas, por exemplo, ela precisou usar um colete ortopédico por quase 24 horas diárias durante 12 semanas.
Ao todo, os procedimentos somaram cerca de 120 mil dólares (um pouco mais de R$ 600 mil). Apesar de seguir com uma rotina intensa de produção de conteúdo adulto, Tiffany afirma que passou a adotar hábitos mais equilibrados. “Me sinto melhor agora e mais no controle. Não me arrependo”, disse.
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