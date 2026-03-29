Atriz pornô Tiffany Wisconsin gastou mais de R$ 600 mil em cirurgias plásticas - Divulgação

Atriz pornô Tiffany Wisconsin gastou mais de R$ 600 mil em cirurgias plásticasDivulgação

Publicado 29/03/2026 16:22

Aos 38 anos, a atriz pornô e criadora de conteúdo adulto Tiffany Wisconsin resolveu ter o corpo dos sonhos de qualquer mulher. A americana, que fez uma pequena fortuna fazendo sexo com idosos em lares de repouso, gastou mais de R$ 600 mil em cirurgias plásticas para ter o 'corpo de Barbie', como ela mesma diz.

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Tiffany disse que passou a enfrentar problemas com alimentação e rotina desregulada após um divórcio conturbado e também por causa do seu trabalho, que lhe deixava sem tempo para fazer atividades físicas. Como resultado, ganhou peso e perdeu o controle da própria rotina.



Por três anos, a atriz se submeteu a uma série de procedimentos, como aumento dos seios, lipoaspiração no abdômen e coxas, cirurgia nas pálpebras e remodelação das costelas — técnica que afina a cintura ao reposicionar os ossos.



A recuperação foi considerada uma das etapas mais difíceis. Após a cirurgia nas costelas, por exemplo, ela precisou usar um colete ortopédico por quase 24 horas diárias durante 12 semanas.



Ao todo, os procedimentos somaram cerca de 120 mil dólares (um pouco mais de R$ 600 mil). Apesar de seguir com uma rotina intensa de produção de conteúdo adulto, Tiffany afirma que passou a adotar hábitos mais equilibrados. “Me sinto melhor agora e mais no controle. Não me arrependo”, disse.