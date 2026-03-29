Caso aconteceu em Friar Gate, no centro de Derby, Inglaterra - AFP

Caso aconteceu em Friar Gate, no centro de Derby, InglaterraAFP

Publicado 29/03/2026 07:29 | Atualizado 29/03/2026 07:30

Um homem foi preso após atropelar pelo menos sete pessoas na noite de sábado (28), em Derby, no centro do Reino Unido.

Segundo a polícia britânica, as vítimas sofreram ferimentos graves, mas sem risco de morte, e foram atendidas no local antes de serem levadas ao hospital.

A corporação informou que os agentes interceptaram o veículo suspeito pouco depois do ocorrido e prenderam o motorista, um homem de aproximadamente 30 anos, que permanece sob custódia.

A polícia afirmou que as investigações sobre as circunstâncias do incidente seguem em andamento.

“Embora saibamos que isso será alarmante, gostaríamos de tranquilizar as pessoas de que não acreditamos haver risco contínuo ao público”, disse a polícia em comunicado.