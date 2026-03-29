Israel justifica ataques ao sul do Líbano com o argumento de insegurança causada pelo HezbollahAFP
Netanyahu determina expansão da presença militar de Israel no sul do Líbano
Objetivo é ampliar 'faixa de segurança' na fronteira norte israelense
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Domingo de Ramos: Polícia israelense impede cardeal de celebrar missa em Jerusalém
Igreja do Santo Sepulcro é considerada, por diversas tradições cristãs, o local onde Jesus foi crucificado, sepultado e ressuscitou
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