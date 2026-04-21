Lula tem declaração apoiada pelo primeiro-ministro português, Luís Montenegro - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Lula tem declaração apoiada pelo primeiro-ministro português, Luís MontenegroMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 21/04/2026 13:15

Em declaração conjunta ao lado do primeiro-ministro português, Luís Montenegro, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu nesta terça-feira, 21, os imigrantes brasileiros em Portugal em meio a tensões após os portugueses aprovarem leis que endurecem a imigração e a obtenção de cidadania. "Brasileiros que estão em Portugal são trabalhadores e orgulham portugueses", disse Lula, em visita ao país.



Montenegro, em sua fala, também defendeu os imigrantes brasileiros relatando que ocorreram apenas alguns "focos de perturbação naturais".



Lula fez piada com o fato de que alguns dos imigrantes brasileiros que foram buscar trabalho em Portugal não gostam de seu governo no Brasil, mas disse os defender mesmo assim.



Mercosul-UE e parceria comercial com Portugal



O presidente brasileiro defendeu a assinatura do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Ele ressaltou a ajuda de Portugal para a assinatura do acordo. "Queremos que Portugal seja um parceiro comercial do Brasil e não só entrada para a União Europeia", disse.



Lula salientou que o acordo abriria um mercado de US$ 22 bilhões e criticou o parlamento europeu que moveu recursos para impedir a entrada em vigor do acordo.



"Agriculturas do Brasil e da UE não são competitivas, mas complementares", defendeu o presidente brasileiro, em referência a países europeus, principalmente à França, cujo os agricultores criticam o acordo pela alta competitividade do agronegócio brasileiro que os ameaçaria.



OMC e disputa comerciais



Ainda tratando do comércio global, Lula defendeu a recuperação da Organização Mundial do Comércio (OMC) e criticou o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, por não dar continuidade à assinatura de acordos quando assumiu o cargo.



"Quem na década de 80 defendia livre comércio se tornou protecionista", disse o presidente brasileiro, que também citou a China como exemplo de ganho de competitividade.



Lula reforçou que o Brasil não aceita uma guerra fria na qual seria obrigado a optar pelo comercio com os EUA ou com a China.



Defesa da CPLP



Lula reforçou que a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) deve ser defendida e fortalecida, um ponto que Montenegro havia citado em sua fala.



"Se não defendermos e valorizarmos a língua portuguesa ninguém vai. É algo que deve vir de nós", disse o presidente da República.



Copa do Mundo



Por fim, Lula brincou com o primeiro-ministro que, caso Brasil e Portugal se enfrentem na final da Copa do Mundo de 2026, os líderes assistirão ao jogo nos Estados Unidos, um dos países sede, ao lado do presidente norte-americano, Donald Trump, de quem Lula falou com ironia mais cedo, quando tratou sobre as guerras que Trump diz ter encerrado.



No início da fala, Lula também fez referências esportivas ao comparar o confronto entre Pelé e o jogador português Euzébio na Copa de 1966, com um possível jogo em que Vinícius Júnior e Cristiano Ronaldo se enfrentem neste ano.

Relações comerciais positivas

As transações comerciais com Portugal em 2025 renderam ao Brasil um superávit comercial da ordem de US$ 2,05 bilhões, afirmou Lula.



A corrente de comércio entre as duas nações no ano passado foi de US$ 4,55 bilhões, com as exportações brasileiras atingindo US$ 3,3 bilhões e as importações somando US$ 1,25 bilhão.



Lula fez questão de salientar o fato de as trocas estarem cada vez mais sendo concentradas em produtos tecnológicos. "Uma troca com cada vez mais produtos tecnológicos, sobretudo da indústria aeronáutica, como consequência de investimentos da Embraer em Portugal", ressaltou.



