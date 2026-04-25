Edifício residencial na Ucrânia foi em grande parte destruído - AFP PHOTO / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE/ Reprodução

Edifício residencial na Ucrânia foi em grande parte destruídoAFP PHOTO / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE/ Reprodução

Publicado 25/04/2026 14:47 | Atualizado 25/04/2026 14:51

Pelo menos seis pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas, incluindo duas crianças, em ataques russos a Dnipro, no centro-leste da Ucrânia, anunciaram as autoridades neste sábado (25).

Situada a mais de 100 quilômetros da linha de frente que atravessa o leste e o sul da Ucrânia, a cidade industrial ucraniana de Dnipro foi a mais atingida, tendo sofrido ataques em diversas ocasiões nos últimos dias.

"Durante mais de 20 horas terríveis, os russos atacaram Dnipro em ondas", afirmou o chefe da administração militar regional de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganja, no Telegram.

"Bombardearam com mísseis e drones. Bombardearam de propósito. Miraram em bairros residenciais", acrescentou.

"O balanço total é de seis mortos e 47 feridos, dois deles em estado crítico", afirmou.

Em fotos divulgadas pelos serviços de resgate ucranianos, é possível ver um edifício residencial em grande parte destruído e um grupo de socorristas consolando uma mulher, entre vários moradores que parecem estar em estado de choque.

A região ao redor da cidade também foi atacada por drones e tiros de artilharia russos, que deixaram seis feridos, entre eles um bebê de um ano e uma criança de quatro, acrescentou Ganja.

"Todo ataque desse tipo deve lembrar nossos parceiros de que a situação exige uma ação imediata e decisiva. Precisamos de um reforço rápido de nossas defesas aéreas", afirmou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, nas redes sociais.

"Devemos também avançar imediatamente rumo ao vigésimo primeiro pacote de sanções europeias contra a Rússia. A pausa causada pelo bloqueio do vigésimo pacote deu ao agressor tempo adicional para se adaptar; é importante contra-atacar isso", acrescentou.

Em resposta, Kiev bombardeia o território russo ocupado por Moscou. Ataque também matou civis.

Na região de Luhansk, ocupada pelas forças russas, o dirigente local, Leonid Pasechink, afirmou que três pessoas morreram e que outras duas ficaram feridas em bombardeios de drones ucranianos que atingiram edifícios residenciais na madrugada deste sábado.

Por outro lado, a Romênia anunciou que, neste sábado, um drone russo caiu em seu território perto de sua fronteira com a Ucrânia, e que, por isso, mais de 200 pessoas tiveram que ser retiradas.