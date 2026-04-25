'Temos todas as cartas', afirmou Trump ao correspondente da rede de TV na Casa BrancaAFP / Reprodução
Trump diz que cancelou a viagem de enviados para negociações com o Irã no Paquistão
Delegação dos EUA desembarcaria ainda neste sábado em país asiático
Vídeo: Trump é retirado de jantar após homem abrir fogo em hotel
Presidente americano estava em um evento no Hotel Hilton, de Washington, e teve de ser recolhido por agentes do serviço secreto
Presidente do Irã diz que país não entrará em negociações sob bloqueio naval
Uma rodada de negociações entre EUA e Irã, prevista para este sábado (25), em Islamabad, no Paquistão, não ocorreu
Netanyahu ordena Exército atacar 'com força' Hezbollah no Líbano
Segundo a agência de notícias NNA, quatro pessoas foram mortas por ataques israelenses na cidade de Yohmar Al-Shqif
Atentado a bomba mata 10 e deixa 20 feridos na Colômbia
Explosão foi registrada em uma estrada do departamento e atingiu diversos veículos
Guarda Revolucionária do Irã diz que controle de Ormuz é 'estratégia definitiva' na guerra
Declaração de Teerã surge após a Marinha dos EUA informar que interceptou um novo navio persa nesta sexta
EUA: Marinha diz ter interceptado novo navio iraniano enquanto tenta reforçar controle de Ormuz
Além desta operação, grupo de ataque liderado pelo porta-aviões George H.W. Bush segue patrulhando as águas do Oceano Índico desde quinta-feira