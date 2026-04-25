'Temos todas as cartas', afirmou Trump ao correspondente da rede de TV na Casa Branca - AFP / Reprodução

'Temos todas as cartas', afirmou Trump ao correspondente da rede de TV na Casa BrancaAFP / Reprodução

Publicado 25/04/2026 14:32

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse à a emissora de televisão norte-americana Fox News neste sábado (25), que ordenou a seus enviados especiais que não viajassem ao Paquistão para dar continuidade às negociações com autoridades iranianas sobre o fim da guerra. A delegação dos EUA, liderada por Steve Witkoff e Jared Kushner, desembarcaria ainda neste sábado na capital paquistanesa.

"Eu disse ao meu pessoal há pouco tempo, quando eles estavam se preparando para partir, e eu disse: 'Não, vocês não vão fazer um voo de 18 horas para ir até lá. Nós temos todas as cartas na mão Eles podem nos ligar quando quiserem, mas vocês não vão fazer mais voos de 18 horas para ficar sentados conversando sobre nada'", afirmou a Fox News.

"Temos todas as cartas", afirmou Trump ao correspondente da rede de TV na Casa Branca, Aishah Hasnie.

O Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, já teria deixado Islamabad, no Paquistão, após conversas realizadas no sábado com o primeiro-ministro do país, ressaltou a Fox News.