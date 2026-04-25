Ataque a bomba deixou sete mortos e 20 feridos neste sábado - AFP / Reprodução

Ataque a bomba deixou sete mortos e 20 feridos neste sábadoAFP / Reprodução

Publicado 25/04/2026 16:43

Um ataque a bomba deixou 10 mortos e 20 feridos, neste sábado (25), em uma região com forte presença de guerrilhas na Colômbia, em meio a uma série de atentados e faltando pouco mais de um mês para as eleições presidenciais, informou o governador do departamento de Cauca.

A explosão foi registrada em uma estrada do departamento e atingiu diversos veículos. Desde ontem, foram registrados vários atentados que as autoridades atribuem aos dissidentes da extinta guerrilha das Farc, que não aderiram ao acordo de paz de 2016.

"Foi acionado um artefato explosivo" que "deixa sete civis mortos e mais de 20 feridos com gravidade", disse, na rede social X (antigo twitter), Octavio Guzmán, governador de Cauca. Ele também publicou um vídeo que mostra as vítimas no chão e veículos destruídos após o ataque.