Benjamin Netanyahu ordenou ataques ao Irã neste sábado (25)Alex Kolomoisky / AFP
Netanyahu ordena Exército atacar 'com força' Hezbollah no Líbano
Segundo a agência de notícias NNA, quatro pessoas foram mortas por ataques israelenses na cidade de Yohmar Al-Shqif
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Explosão foi registrada em uma estrada do departamento e atingiu diversos veículos
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Além desta operação, grupo de ataque liderado pelo porta-aviões George H.W. Bush segue patrulhando as águas do Oceano Índico desde quinta-feira
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Presidente deposto permanece preso em Nova York