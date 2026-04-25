Masoud Pezeshkian ressaltou o direito de o Irã se defender dos ataques dos EUA e de Israel - AFP

Masoud Pezeshkian ressaltou o direito de o Irã se defender dos ataques dos EUA e de IsraelAFP

Publicado 25/04/2026 21:24

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, disse neste sábado, 25, em telefonema ao primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, que "o Irã não entrará em negociações sob pressão, ameaças ou bloqueio". Os Estados Unidos promovem um bloqueio aos portos do Irã.

"Enquanto as ações hostis e as pressões dos Estados Unidos não cessarem, a reconstrução da confiança e o avanço no caminho do diálogo continuarão difíceis", disse ele, segundo comunicado publicado por veículos de imprensa estatais do país persa.

"Nosso conselho aos Estados Unidos é que primeiro removam os obstáculos, incluindo o bloqueio naval, para retomar o diálogo e criar uma base para a resolução das questões", acrescentou. O bloqueio segue mesmo com um cessar-fogo em vigor.

Uma rodada de negociações entre Estados Unidos e Irã prevista para este sábado (25), em Islamabad, no Paquistão, acabou não ocorrendo. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, estava na capital paquistanesa, mas seguiu viagem para Omã. Por sua vez, o presidente norte-americano, Donald Trump, cancelou a viagem de seus enviados Steve Witkoff e Jared Kushner à capital paquistanesa.

Araghchi deve voltar a Islamabad neste domingo, 26, após concluir sua visita a Omã e antes de viajar para a Rússia.