Governo de Trump não apresentou evidências de que embarcações atacadas estavam envolvidas no tráfico de drogas - AFP

Governo de Trump não apresentou evidências de que embarcações atacadas estavam envolvidas no tráfico de drogasAFP

Publicado 27/04/2026 07:37

Três pessoas morreram em um ataque de forças dos Estados Unidos contra um embarque "envolvido em operações de narcotráfico" no Oceano Pacífico, informou o Exército Americano.



O ataque — o mais recente de ofertas de ações semelhantes nos últimos meses — eleva o número de mortos na campanha americana a pelo menos 185, segundo uma contagem da AFP.

Ataque eleva o número de mortos na campanha americana a pelo menos 185 AFP



Como nos casos anteriores, o Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos anunciou na rede social X que a embarcação atingida era "operada por organizações designadas como terroristas" e os "serviços de inteligência confirmaram que transitavam por rotas conhecidas do narcotráfico".



O governo de Donald Trump não apresentou evidências de que as embarcações atacadas desde setembro estavam envolvidas no tráfico de drogas, o que provocava um debate sobre a legalidade das operações.



Especialistas em direito internacional e grupos de defesa dos direitos humanos alegam que os ataques poderiam constituir execuções extrajudiciais, já que aparentemente ocorreram entre seus alvos civis que não representam uma ameaça imediata para os Estados Unidos. Como nos casos anteriores, o Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos anunciou na rede social X que a embarcação atingida era "operada por organizações designadas como terroristas" e os "serviços de inteligência confirmaram que transitavam por rotas conhecidas do narcotráfico".O governo de Donald Trump não apresentou evidências de que as embarcações atacadas desde setembro estavam envolvidas no tráfico de drogas, o que provocava um debate sobre a legalidade das operações.Especialistas em direito internacional e grupos de defesa dos direitos humanos alegam que os ataques poderiam constituir execuções extrajudiciais, já que aparentemente ocorreram entre seus alvos civis que não representam uma ameaça imediata para os Estados Unidos.