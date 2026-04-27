Vizinhas encontraram o corpo de Julia por volta das 19h - Reprodução / Redes sociais

Vizinhas encontraram o corpo de Julia por volta das 19hReprodução / Redes sociais

Publicado 27/04/2026 09:36

Uma estudante brasileira de medicina, identificada como Julia Vitória Sobierai Cardoso, de 23 anos, foi assassinada na sexta-feira (24) dentro da própria casa , em Cidade do Leste, no Paraguai. Segundo laudo pericial, a jovem sofreu 67 golpes de faca.

Vizinhas encontraram o corpo de Julia por volta das 19h. De acordo com a polícia, o crime ocorreu por volta das 12h. O principal suspeito é o ex-namorado da vítima, de 27 anos, natural do Maranhão, com quem Julia havia terminado há cerca de cinco meses. As investigações apontam que ele tentava se reaproximar da vítima após o término.

Além das 67 perfurações, a perícia também apontou que o corpo apresentava múltiplos sinais de luta corporal. Havia, ainda, vestígios de sangue no ambiente, objetos fora do lugar e marcas no local do crime.

O caso foi enquadrado como feminicídio pelas autoridades paraguaias.