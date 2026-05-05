Autoridades investigam as causas do acidenteReprodução / X (antigo Twitter)
The Heartbreaking SCENES at the explosion site of a central China’s fireworks plant https://t.co/tu9r11KuYK pic.twitter.com/uWimhDcvqh— ShanghaiEye official (@ShanghaiEye) May 5, 2026
A imprensa oficial chinesa informou que a unidade pertence à Huasheng Fireworks Manufacturing and Display e fica em um importante polo de produção de fogos.
O prefeito de Changsha, Chen Bozhang, disse que as buscas foram praticamente concluídas, mas que a verificação do número de vítimas e a identificação dos mortos ainda estão em andamento.
As autoridades investigam as causas do acidente, e a polícia prendeu o responsável pela empresa.
O presidente chinês, Xi Jinping, pediu "todos os esforços" para buscar pessoas ainda desaparecidas e salvar feridos.
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