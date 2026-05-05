Autoridades investigam as causas do acidente - Reprodução / X (antigo Twitter)

Autoridades investigam as causas do acidenteReprodução / X (antigo Twitter)

Publicado 05/05/2026 08:05

A explosão de uma fábrica de fogos de artifício em Changsha, na Província de Hunan, no centro da China, matou ao menos 26 pessoas e feriu outras 61, na tarde desta segunda-feira, 4.

Imagens aéreas da emissora CCTV, divulgadas nesta terça-feira, 5, mostram fumaça branca ainda saindo dos escombros da fábrica.