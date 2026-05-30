Zelensky usou suas redes sociais para agradecer ao Serviço de Segurança da Ucrânia - AFP

Zelensky usou suas redes sociais para agradecer ao Serviço de Segurança da UcrâniaAFP

Publicado 30/05/2026 10:54

A Rússia e a Ucrânia relataram novos ataques de longo alcance neste sábado, 30, em mais um capítulo da escalada do conflito entre os dois países. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que realizou um ataque de retaliação contra aeródromos militares e infraestruturas de energia, combustível e transporte utilizadas pelas Forças Armadas da Ucrânia. Segundo Moscou, a ofensiva foi uma resposta a ataques ucranianos contra alvos civis em território russo e envolveu armas de alta precisão de longo alcance e drones de ataque.

Em comunicado, a pasta afirmou que todos os alvos foram atingidos. O ministério também informou que aviação, drones, forças de mísseis e artilharia atacaram posições temporárias das tropas ucranianas em 148 áreas. Durante a noite e a madrugada, a imprensa ucraniana relatou explosões em Kiev, Rivne, Mykolaiv e em partes da região de Zaporizhzhia sob controle de Kiev.

Do lado ucraniano, o presidente Volodymyr Zelensky afirmou que uma instalação da indústria petrolífera russa em Armavir, na região de Krasnodar, foi atingida por operações de longo alcance de Kiev. Segundo ele, o alvo está localizado a cerca de 500 quilômetros da fronteira ucraniana.

"Estamos legitimamente levando a guerra de volta para o lugar de onde ela veio", escreveu Zelensky no X. O presidente agradeceu ao Serviço de Segurança da Ucrânia pela operação e disse que o país continuará executando seu plano de "sanções de longo alcance" contra a Rússia. "Todas as formas de nossas sanções, legais e práticas, estão funcionando para aproximar a paz", afirmou.