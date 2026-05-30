Zelensky usou suas redes sociais para agradecer ao Serviço de Segurança da UcrâniaAFP
Rússia e Ucrânia realizam nova troca de ataques a instalações petrolíferas e militares
Moscou afirma que ofensiva é uma retaliação à investida de Kiev contra alvos civis em território russo
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