Acidente pode ter ocorrido durante processo de limpeza relacionado à produção de propelentes para foguetes - Reprodução / X

Acidente pode ter ocorrido durante processo de limpeza relacionado à produção de propelentes para foguetesReprodução / X

Publicado 01/06/2026 09:31

Uma explosão em uma fábrica da empresa sul-coreana de defesa Hanwha Aerospace deixou cinco mortos nesta segunda-feira (1º). A explosão foi relatada às autoridades por volta das 11h (23h de domingo, no horário de Brasília) na cidade de Daejeon, a cerca de 150 quilômetros ao sul de Seul.

BREAKING: An explosion at a Hanwha Aerospace facility in Daejeon, South Korea has killed 4 people and injured 2 others. pic.twitter.com/MUvzlWdRDz — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 1, 2026

Um representante do Corpo de Bombeiros de Daejeon disse à reportagem que cinco pessoas morreram e duas ficaram feridas, sem fornecer mais detalhes. Um representante do Corpo de Bombeiros de Daejeon disse à reportagem que cinco pessoas morreram e duas ficaram feridas, sem fornecer mais detalhes.

A explosão pode ter ocorrido durante um processo de limpeza relacionado à produção de propelentes para foguetes, disse o CEO da Hanwha Aerospace, Son Jae-il, em uma coletiva de imprensa.



"Durante esse processo, materiais explosivos podem permanecer nas ferramentas, e existe um procedimento para remover e limpar esses resíduos. Presume-se que o acidente tenha ocorrido durante essa etapa do processo", afirmou ele.



A Hanwha Aerospace é uma fabricante sul-coreana de equipamentos de defesa que produz armas, sistemas de artilharia e componentes aeroespaciais.



A fábrica em Daejeon concentra-se em pesquisa e desenvolvimento, incluindo tecnologias avançadas de armamento e sistemas relacionados ao espaço.



