Acidente pode ter ocorrido durante processo de limpeza relacionado à produção de propelentes para foguetesReprodução / X
BREAKING: An explosion at a Hanwha Aerospace facility in Daejeon, South Korea has killed 4 people and injured 2 others. pic.twitter.com/MUvzlWdRDz— Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 1, 2026
Um representante do Corpo de Bombeiros de Daejeon disse à reportagem que cinco pessoas morreram e duas ficaram feridas, sem fornecer mais detalhes.
"Durante esse processo, materiais explosivos podem permanecer nas ferramentas, e existe um procedimento para remover e limpar esses resíduos. Presume-se que o acidente tenha ocorrido durante essa etapa do processo", afirmou ele.
A Hanwha Aerospace é uma fabricante sul-coreana de equipamentos de defesa que produz armas, sistemas de artilharia e componentes aeroespaciais.
A fábrica em Daejeon concentra-se em pesquisa e desenvolvimento, incluindo tecnologias avançadas de armamento e sistemas relacionados ao espaço.
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